Feyenoord pakt eerste prijs van het seizoen

Al in de in de zevende minuut opende Jens Toornstra de score met een schitterende knal. Naarmate de eerste helft vorderde, schudde Vitesse de matheid wat van zich af. Een paar minuten voor rust schoot Bryan Linssen de bal tegen de onderkant van de lat.

Foto: ANP

Vlak na rust was Arnold Kruiswijk meteen al dicht bij de gelijkmaker, maar hij kopte naast. Even later ging Tim Matavz alleen af op het doel van Feyenoord, maar hij werd gestopt door Karim El Ahmadi. Scheidsrechter Danny Makkelie zag er in eerste instantie geen penalty in, na het raadplegen van de beelden legde hij de bal alsnog op de stip, maar dat gebeurde pas nadat er aan de andere kant een buitenspeltreffer van Nicolai Jorgensen was afgekeurd. Alexander Büttner verzilverde de strafschop en bracht Vitesse zo in de 58e minuut op 1-1.

Foto: ANP

In het vervolg van de wedstrijd werd er niet meer gescoord, zodat voor het eerst zijn in de geschiedenis van de Johan Cruijff Schaal penalty's de beslissing moesten brengen. Feyenoord bleek daarin de beste.