Marquez troeft Rossi met 29/1000ste af

De teleurstelling bij Rossi over de gemiste pole verdween echter vlot. “De tweede plaats is een zeer goed resultaat, al ging de pole aan mijn neus voorbij. Ik heb geprobeerd later te remmen en vroeger op het gas te gaan. In mijn tweede snelle ronde had ik een vrije baan en pushte foutloos”.

Hoewel hij vanuit een riante positie start, gaat ‘The Doctor’ er niet zondermeer vanuit dat met de eerste startrij al het halve werk gedaan is. “Er kunnen wel zeven rijders in aanmerking voor de zege”, stelde de negenvoudige wereldkampioen. De verwachte regen tijdens de Grand Prix is een factor die voor een verrassende uitslag kan zorgen.

Met minder dan vijf minuten te gaan was het Jorge Lorenzo die als eerste aan de tweede en beslissende run begon. De Ducati-coureur ging er goed voor zitten en zette op dat moment de derde tijd op de klok. In de slotfase was het echter Marquez die een rondetijd op de klok wist te zetten van 1’54.981 en als eerste onder de 1’55 grens wist te duiken. Niemand kwam vervolgens nog aan deze tijd, al kwam Rossi er in de laatste minuut met een rondetijd van 1’55.073 nog wel heel dichtbij.

Andrea Dovizioso (Ducati) kwalificeerde zich als vierde gevolgd en staat met Cal Crutchlow (Honda) en Lorenzo op de tweede rij. Maverick Viñales (Yamaha) en de Ducati-rijders Danilo Petrucci en Alvaro Bautista starten achter hen.