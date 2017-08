Amerikanen zitten gouden unicum Bolt dwars

De bijna 60.000 toeschouwers waren het niet eens met de gouden plak van Gatlin. Ze floten de nieuwe wereldkampioen keihard uit om zijn dopingverleden. Gatlin was van 2006 tot 2010 geschorst.

Bolt wilde niets liever dan zijn afscheid van de atletiek opsieren met zijn vierde wereldtitel op de 100 meter. Hij zou dan de recordhouder op het koningsnummer zijn. De Amerikaans sprinters Carl Lewis en Maurice Greene kwamen ook tot drie wereldtitels op de 100 meter.

Het mocht niet zo zijn en nota bene Gatlin verraste hem in de finale. De olympisch kampioen van 2004, die in 2005 zijn eerste wereldtitel greep, raakte daarna verwikkeld in een dopingschandaal en mocht vier jaar niet meedoen aan wedstrijden. Gatlin keerde terug in 2010 en rende ook weer hard, maar keer op keer was Bolt de beste.

Dat dopingverleden blijft Gatlin achtervolgen. Op de Spelen in Rio werd hij al uitgejouwd, in Londen deden de Engelsen, die helemaal gek zijn van Bolt, er nog een schepje bovenop. Maar de 35-jarige Gatlin bleef stoïcijns onder het boegeroep en bewees zijn dikke huid met een fabelachtig snelle spurt in de finale. Bolt, weer traag uit de startblokken, kwam er niet meer voorbij en moest zelfs nog het zilver laten aan 'coming man' Coleman.