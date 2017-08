Trainer Bosz grijpt naast eerste prijs

Borussia Dortmund leidde na 88 minuten nog met 2-1 toen doelman Roman Bürki de bal zelf in het doel werkte (2-2). In de strafschoppenserie misten Sebastian Rode en Marc Bartra vanaf elf meter voor de thuisploeg. Joshua Kimmich was de enige speler van Bayern die geen penalty benutte.

Christian Pulisic bracht Borussia Dortmund in de twaalfde minuut voor het eerst op voorsprong. Robert Lewandowski tekende zes minuten later voor de gelijkmaker. Vervolgens leek Pierre-Emerick Aubameyang zijn ploeg de eerste prijs van het seizoen te bezorgen. De spits, begeerd door veel clubs, stiftte de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet prachtig in het doel.

Beide ploegen voetbalden niet de sterkste samenstelling. Trainer Bosz miste de geblesseerde Mario Götze, Marco Reus, Julian Weigl und Raphael Guerreiro en André Schürrle. Behalve op Robben kon Bayern München ook nog geen beroep doen op James Rodríguez, Thiago, David Alaba, Jérôme Boateng en Manuel Neuer.