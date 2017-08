De toeschouwers in het stadion waren niet blij met de winst van de Amerikaan. Ze floten de nieuwe wereldkampioen keihard uit om zijn dopingverleden. Gatlin zag af van een lange ereronde, maar nam wel de felicitaties in ontvangst van Usain Bolt, die genoegen moest nemen met brons. ,,Het eerste wat Bolt deed, was mij feliciteren. Hij zei dat ik de fluitconcerten niet verdiende. Hij heeft mij altijd kunnen inspireren.''

Gatlin verpestte het afscheid van de Jamaicaan die voor de vierde keer op rij het koningsnummer wilde winnen. ,,Maar hij is en blijft een fantastisch sportman'', stelde de kersverse wereldkampioen. ,,Het gaat er mij niet om dat ik hem verslagen heb. Het gaat erom dat ik heb gewonnen.''

Gatlin snapt dat hij niet populair is vanwege zijn dopingverleden. ,,Maar ik heb altijd wel vertrouwen gehouden in mezelf. Mijn supporters zijn me ook blijven steunen. Dit is dan het resultaat. Mensen fluiten me uit, maar mensen die van me houden hebben gejuicht. Misschien niet zo veel in het stadion maar wel in de huiskamers. Van tevoren had ik bedacht wat ik zou doen als ik zou winnen. Ik heb niets van die dingen uitgevoerd.''