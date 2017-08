Bronzen Bolt: 'Start kostte me de kop'

Desondanks werd de laatste 100 meter van de Jamaicaan uitbundig gevierd in het Olympisch Stadion in Londen. De drievoudig olympisch kampioen op de 100 meter werd toegejuicht en toegezongen, waar voor de nieuwe wereldkampioen Gatlin slechts boegeroep was, vanwege zijn dopingverleden.

,,Het was geweldig hier. Ik dank het publiek voor alle steun'', zei Bolt over de aanmoedigingen in het stadion waar hij schitterde tijdens de Olympische Spelen van 2012. ,,Ze hebben hier altijd achter me gestaan en me naar topprestaties gebracht.’’