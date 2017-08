Jones: 'Een goede manier om het seizoen te beginnen'

"Dit is een goede manier om het seizoen te beginnen. Soms lukt het om een strafschop te stoppen. Als dat lukt, is het heel fijn”, aldus de bescheiden Australische goalie.

In De Kuip waren er opvallende hoofdrollen weggelegd voor videoscheidsrechter Pol van Boekel en Vitesse-linksback Alexander Büttner. Op het moment dat Feyenoord in de tweede helft via Nicolai Jörgensen dacht op een 2-0 voorsprong te komen, maar de assistent-scheidsrechter voor buitenspel vlagde, wees scheidsrechter Danny Makkelie naar de kant om aan te geven, dat hij op indicatie van de videoscheids beelden terug ging kijken.

Bijna iedereen in De Kuip dacht dat Makkelie de buitenspelsituatie van Jörgensen terugkeek, maar in werkelijkheid beoordeelde Makkelie een situatie kort daarvoor, toen Vitesse-spits Tim Matavz was gestuit door Karim El Ahmadi. De verbazing in De Kuip was dan ook groot, toen de arbiter na het bekijken van de beelden richting het Feyenoord-doel ging en de bal op de stip legde voor Vitesse.

Makkelie betreurde na afloop dat er onduidelijkheid bestond bij het publiek. "We hebben ook een taak om het publiek te informeren. Daar zal naar de toekomst toe over nagedacht moeten worden. Je zou kunnen denken aan een boodschap op een groot scherm, waarin wordt aangegeven naar welke situatie wordt gekeken.”

Foto: Hollandse Hoogte

De Kuip reageerde furieus op de onverwachte wending, maar Büttner had de bal al gepakt om de penalty te nemen. Tot ontsteltenis van Vitesse-trainer Henk Fraser, die aangaf dat Matavz de strafschop moest nemen en aanvoerder Guram Kashia met die boodschap naar Büttner stuurde. De linksachter wuifde Kashia echter weg en schoot de strafschop zeer overtuigend achter Feyenoord-doelman Jones.

Boycot Vitesse-fans De comeback van Vitesse was knap in een Kuip, die bij afwezigheid van Vitesse-fans volledig op de hand van de thuisclub was. Bij de aftrap werd in het vrijwel lege bezoekersvak een spandoek getoond met de tekst ‘Zonder supporters geen voetbal’ door een kleine afvaardiging van de Vitesse-supporters, die ondersteuning kregen van tweetallen van de overige zeventien Eredivisieclubs. Die hadden zich solidair verklaard met de fans van de bekerwinnaar, die uit onvrede over de verdeling van de kaarten de strijd om de Johan Cruijff Schaal boycotten.

De eenzijdige bezetting van De Kuip was een smet op de nieuwe opzet van de seizoensouverture, die in alles een Rotterdams feestje werd, waarop Vitesse leek te zijn uitgenodigd als beoogde figurant. Aanvankelijk beantwoordde Vitesse volledig aan de vanuit Rotterdams oogpunt gewenste figurantenrol en was het een ongelijke strijd in De Kuip.

Al in de 7e minuut pakte Jens Toornstra zijn goede gewoonte van het vorige seizoen op: scoren in De Kuip. De dynamische middenvelder rondde na een prima loopactie uitstekend af na voorbereidend werk van Jean-Paul Boëtius, die na minder geslaagde buitenlandse avonturen bij FC Basel en RC Genk deze zomer terugkeerde in De Kuip.

Behalve Boëtius hadden ook de nieuwelingen Ridgeciano Haps en Kevin Diks een basisplaats gekregen bij Feyenoord. En ook Steven Berghuis stond direct aan de aftrap. Door langlopende onderhandelingen met Watford over een definitieve overname van de huurling, die vorig seizoen een belangrijke pion was in het kampioensteam, arriveerde de aanvaller pas afgelopen week.

Foto: Hollandse Hoogte

Hoofdrol Jones Het elftal van Vitesse was in vergelijking met de basis van de gewonnen bekerfinale van eind vorig seizoen op maar liefst zeven posities gewijzigd. Ondanks het grote aantal mutaties heeft Fraser er al snel een goed team van gesmeed. Na een tegenvallend eerste halfuur liet Vitesse tegen Feyenoord zien een ploeg te zijn om rekening mee te houden dit seizoen.

Zeker na het ingrijpen van de videoscheidsrechter, die leidde tot de gelijkmaker van Büttner, werd het een gelijkopgaande strijd in De Kuip, waarbij Vitesse voetballend beslist niet onder deed voor de kampioen. Het was extra spannend, omdat beide ploegen wisten, dat na negentig minuten geen verlenging zou volgen, maar direct een beslissende strafschoppenserie. Dat is een van de hervormingen die de KNVB heeft doorgevoerd in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Uiteindelijk kwam het ook zover en het was ironisch, dat Jones direct de eerste Vitesse-strafschop van Matavz stopte. Dat was uitgerekend de door Fraser beoogde strafschoppennemer gedurende de negentig minuten. Jones keerde ook de tweede Vitesse-penalty, genomen door Milot Rashica, en werd daarmee de grote blikvanger van de Rotterdammers. En ook daarbij hielp het toeval een handje, want aan het begin van deze week had het er alle schijn van, dat niet Jones maar Kenneth Vermeer bij Feyenoord de eerste man zou worden onder de lat. Een blessure van Vermeer veranderde dat perspectief, zodat Jones zich tegen Vitesse kon bewijzen als penaltykiller en Feyenoord na de KNVB-beker en landstitel met de Johan Cruijff Schaal de derde prijs in drie seizoenen heeft gepakt.

Foto: Hollandse Hoogte

