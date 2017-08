Keys, die de eerste twee maanden van het seizoen miste wegens een polsblessure, was meedogenloos. Na enkele breaks over en weer pakte ze twaalf van de laatste veertien punten in de openingsset. Muguruza kwam die klap niet te boven en in minder dan een uur was de partij voorbij.

Keys treft in de finale haar landgenote Coco Vandeweghe, die de 18-jarige Catherine Bellis, eveneens Amerikaanse, versloeg: 6-3 6-1. Keys is de nummer drie van de plaatsingslijst, Vandeweghe was als zesde ingeschaald.