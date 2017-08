Fraser: 'Castaignos is een uitstekende vent'

In diverse media was te lezen dat Fraser de komst van Castaignos al zeker had geacht, maar dat is volgens de coach niet juist. "Ik heb overal gelezen dat ik het al bevestigd heb, maar ik kan het alleen 'bevestigen noch ontkennen'. Ik heb alleen aangegeven dat ik het een uitstekende vent vind en dat hij van een goed niveau is", vertelt hij aan FOX Sports. "Ze moeten het onderling uitvechten wie er straks gaat spelen."

Als Castaignos naar Arnhem komt, zal de spits een concurrentiestrijd moeten uitvechten met Tim Matavz. De Sloveen tekende eerder deze zomer al bij Vitesse en stond zaterdag in de spits tegen Feyenoord.