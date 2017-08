premium

Bendsneyder net naast podium in GP Tsjechië

39 min geleden ANP

Motorcoureur Bo Bendsneyder is zondag in de Grote Prijs van Tsjechië als vierde geëindigd in de Moto3-klasse. Dat was zijn beste klassering tot nu toe dit seizoen. Vorig jaar eindigde de achttienjarige Rotterdammer op zijn KTM twee keer als derde.