Sneijder op weg naar OGC Nice

De aanstaande deal is opmerkelijk, omdat beide partijen na een onderhoud in Amsterdam – de dag voor Ajax-OGC Nice – nog tot de conclusie kwamen dat verder onderhandelen geen zin had. Nadat Sneijder met trainer Lucien Favre had gesproken, een uitstekend sportief plaatje kreeg geschetst en zich liet informeren over de groeimogelijkheden van de club, werden de gesprekken zaterdag opnieuw opgestart. En inmiddels is een akkoord volgens de Fransen een kwestie van tijd.

En dat is goed nieuws voor Dick Advocaat. De bondscoach ziet zijn reserve-aanvoerder het liefst binnen Europa blijven spelen. En de sterke Franse competitie krijgt helemaal zijn goedkeuring. Aan het einde van deze maand staat het belangrijke WK-kwalificatietreffen met Frankrijk op het programma.