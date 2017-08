ORANJEVROUWEN EUROPEES KAMPIOEN!

En het duel in de Grolsch Veste begon nog wel zo slecht voor Oranje. De finale was amper zes minuten oud, of Nederland kreeg al een strafschop tegen. Sanne Troelsgaard ging gretig over het uitgestoken been van Kika van Es en scheidsrechter Esther Staubli kende geen enkele twijfel: penalty. Sari van Veenendaal was kansloos op de perfect ingeschoten bal van Nadia Nadim, waardoor de ploeg van Sarina Wiegman voor het eerst tijdens het toernooi op achterstand stond.

Miedema

Maar de Oranje-supporters hoefden niet lang te wachten voordat zij óók konden juichen. Jackie Groenen stuurde met een prachtige dieptepass Shanice van de Sanden weg, wiens voorzet door Vivianne Miedema werd binnengeschoten. De nummer 9 van Oranje bleef in de drie groepswedstrijden droog staan, maar scoorde vervolgens in elke knock-outwedstrijd.

Vivianne Miedema schiet de 1-1 binnen. Foto: AFP

Kort na de gelijkmaker kreeg Lieke Martens een grote kans om Nederland op voorsprong te zetten, maar de kersverse aanvalster van Barcelona kon een voorzet van opnieuw Van de Sanden net niet binnenschieten. Maar na 27 minuten maakte de linksbuiten haar 'fout' op schitterende wijze goed. Aangespeeld door Desiree van Lunteren draaide Martens op twintig meter van het doel over haar rechterbeen weg en haalde met haar linker hard uit in de lange hoek.

Lieke Martens haalt uit voor de 2-1. Foto: HOLLANDSE HOOGTE

Kunstje afgekeken

De Deense vrouwen hadden echter het kunstje van Oranje afgekeken hoe om te gaan met een achterstand, want zes minuten na de goal van Martens was de stand weer in evenwicht. Nadat Van Veenendaal eerst Nadim nog knap van scoren had afgehouden, schoot Pernille Harder wél raak. De Deense captain werd na balverlies van Daniëlle van de Donk van eigen helft gelanceerd, kapte Anouk Dekker uit en zette met een schot in de korte hoek de 2-2 op het scorebord.

Na 45 enerverende minuten kon het publiek in Enschede even op adem komen, maar niet te lang. Zes minuten na de hervatting mocht Sherida Spitse aanleggen voor een vrije trap net buiten het strafschopgebied, en met een bekeken bal in de verre hoek zette de captain Nederland weer op voorsprong: 3-2.

Sherida Spitse (tweede van links) wordt bejubeld na haar 3-2. Foto: ANP

Opluchting

In het vervolg van de spannende tweede helft kregen beide ploegen grote kansen. Miedema stuitte van dichtbij op keepster Stina Lykke Petersen, en de Deense Frederikke Skjødt Thøgersen kreeg dé kans op 3-3. Een door Van Veenendaal slecht weggewerkte corner viel voor de voeten van de invalster, die tot grote opluchting van alle Nederlandse fans net naast schoot.

Dat deed vijf minuten voor tijd ook Troelsgaard, wiens volley rakelings naast de kruising van het doel van de kansloze Van Veenendaal zeilde. Het was het startsein van een zenuwslopende slotfase, die uiteindelijk door Nederland tot een goed einde werd gebracht. Twee minuten voor tijd besliste Miedema het duel definitief door met de 4-2 aan alle twijfel een einde te maken. Nederland is Europees kampioen!