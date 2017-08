Statistieken - Alles over het succes van de Oranjevrouwen

Bekijk hier de uitgebreide statistieken van de EK-finale.

Het Nederlands vrouwenelftal kende in Enschede een valse start tegen Denemarken, dat al na zes minuten via een strafschop van Nadia Nadim op voorsprong kwam. Vivianne Miedema trok vier minuten later op aangeven van Shanice van de Sanden de stand echter alweer gelijk.

In de 27e minuut zette Lieke Martens Oranje op voorsprong. Een venijnig schot met haar linkerbeen verdween buiten het bereik van de Deense keepster in het doel. De vreugde was enorm in Enschede, maar ook van korte duur. In de 33e minuut maakte Pernille Harder gelijk.

In de tweede helft nam Nederland opnieuw de leiding. Sherida Spitse schoot een vrije trap in een keer in het doel. In de slotfase zorgde Miedema voor de bevrijdende 4-2!