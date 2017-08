LIVE EXTRA - Oranje op 2-2 in EK-finale

Volg het duel hier middels uitgebreide statistieken.

Het Nederlands vrouwenelftal kende in Enschede een valse start tegen Denemarken, dat al na zes minuten via een strafschop van Nadia Nadim op voorsprong kwam. Vivianne Miedema trok vier minuten later op aangeven van Shanice van de Sanden de stand echter alweer gelijk.

In de 27e minuut zette Lieke Martens Oranje op voorsprong. Een venijnig schot met haar linkerbeen verdween buiten het bereik van de Deense keepster in het doel. De vreugde was enorm in Enschede, maar ook van korte duur. In de 33e minuut maakte Pernille Harder gelijk.

In navolging van de mannen (1988) hopen zondag de vrouwen een EK-titel achter hun naam te zetten. Marco van Basten en Louis van Gaal zijn aandachtig toeschouwer in Enschede.

Het is voor het eerst in de historie dat de Oranjeleeuwinnen in de finale van een eindtoernooi staan. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman kan nu al terugkijken op een geslaagd EK, maar moet nog wel de kroon op het werk zetten. Dat doet Oranje in een ongewijzigde formatie.

