Oranje met ongewijzigd team op zoek naar historische zege

Bondscoach Sarina Wiegman stuurt het team het veld in dat afgelopen donderdag afrekende met Engeland: 3-0. Oranje won tot nu toe alle wedstrijden in eigen land. Ook Denemarken werd al een keer verslagen: in de groepsfase met 1-0.

Stefanie van der Gragt vormt met Anouk Dekker het centrale verdedigingsduo. De verdedigster viel in de gewonnen kwartfinale tegen Zweden (2-0) uit met knieklachten. Ze was op tijd fit voor de halve eindstrijd, en de klachten zijn daarna niet meer teruggekomen.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal;, Van Lunteren, Dekker, Van der Gragt, Van Es, Groenen, Spitse, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema en Martens.

LIVE

Volg de finale hier middels uitgebreide statistieken op de voet.