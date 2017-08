Van Basten was er met een fantastische goal mede verantwoordelijk voor dat Oranje op 25 juni 1988 tegen Rusland (2-0) Europees kampioen werd, de enige hoofdprijs die het Nederlands elftal in de geschiedenis won. De Oranjevrouwen kunnen er zondag in Enschede voor zorgen dat dat aantal op twee komt.

Ook Louis van Gaal, die met het Nederlands elftal derde werd op het WK in 2014, kijkt in de Grolsch Veste toe, net als demissionair premier Mark Rutte.