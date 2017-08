Victor Moses opende in de 46e minuut de score voor Chelsea. Dat leek lange tijd de winnende goal te worden, totdat Sead Kolasinac in de 82e minuut gelijk maakte namens Arsenal. Omdat het na negentig minuten 1-1 stond, moesten penalty's er aan te pas komen om het treffen te beslissen. In de 80e minuut kreeg Pedro nog de rode kaart.

Strafschoppen nemen deed Arsenal duidelijk beter. Missers van keeper Thibaut Courtois, die zijn strafschop ruim over schot, en spits Alvaro Morata deden Chelsea de das om. Arsenal miste niet één keer vanaf elf meter.