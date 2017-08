PSV blijft ook in Augsburg droog staan

Doelman Jeroen Zoet was de enige basisspeler bij PSV die donderdag ook aan de aftrap stond in Osijek, waar de club uit Eindhoven uitegschakeld werd. Hij maakte in de rust plaats voor Yanick van Osch. In de tweede helft verschenen Jorrit Hendrix, Hirving Lozano, Jürgen Locadia, Steven Bergwijn en Joshua Brenet op het veld voor PSV.

Davy Pröpper en Luuk de Jong reisden niet mee naar Augsburg. Volgens verschillende Engelse kranten staat Pröpper op het punt een contract te tekenen bij Brighton & Hove Albion, dat dit seizoen in de Premier League uitkomt. PSV zou 4 miljoen euro voor de middenvelder ontvangen. Technisch Marcel Brands liet na de uitschakeling in de Europa League weten dat hij een gat van zo'n 5 miljoen euro op de begroting moet dichten.