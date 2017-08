PSV sluit topdeal met Brighton

Brighton betaalt 13 miljoen euro voor de vijfvoudig international van Oranje. Via bonussen kan dat bedrag oplopen naar 15 miljoen. Ook heeft PSV een doorverkooppercentage bedongen.

Pröpper is al naar Engeland afgereisd om met Brighton om de tafel te gaan. Voor PSV is de transfer van de middenvelder, die nog een contract had tot medio 2020, een topdeal. Pröpper kende – in tegenstelling tot zijn eerste seizoen in Eindhoven – geen geweldige tweede jaargang. In de winter weigerde PSV nog een bod van circa 14 miljoen euro van Zenit Sint-Petersburg.