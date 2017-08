Dat stamelde de trainster van de Nederlandse vrouwen bij de NOS. "Er was zo'n klik onderling, het voelde steeds zó goed. Maar dan moet je nog wel je wedstrijden winnen. En dat hebben we steeds gedaan."

In de slotfase bracht de coach Mandy van den Berg nog in, de verdedigster die begon als aanvoerder, maar haar basisplaats kwijtraakte. "Denemarken ging met meer mensen voorin spelen en Kika van Es was geblesseerd, daarom brachten we Mandy nog in."