"In het begin was het moeilijk voor mij, maar daarna is het gaan lopen", blikte de 21-jarige spits uit Hoogeveen terug op het toernooi. In de met 4-2 gewonnen finale tegen Denemarken maakte Miedema twee goals. In totaal produceerde ze vier doelpunten tijdens het EK.

"Ik sta hier ook echt met de tranen in mijn ogen. In de eerste helft verliep het vandaag chaotisch en speelde Denemarken erg goed. Na de pauze hebben we laten dat we fantastisch kunnen voetballen. Echt ongelooflijk. Ik denk dat het besef nog moet komen", zei Miedema tegen de NOS.