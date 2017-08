Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Wederom veel gefluit voor gouden Gatlin

50 min geleden ANP

De prijsuitreiking van de 100 meter mannen bij de WK atletiek in Londen verliep zondag minder beschamend voor winnaar Justin Gatlin dan de avond daarvoor, toen 60.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion hem loeihard uitjoelden nadat hij Usain Bolt had verslagen en het goud veroverde.