Coe baart opzien met opmerkelijke uitspraak

"Dit was niet het droomscenario", zei Coe tegenover de BBC. "Ik sta niet te juichen dat iemand die twee keer geschorst is, er met onze mooiste prijs vandoor gaat."

Groot ongenoegen

De Amerikaan Gatlin werd in zowel 2001 als 2006 positief bevonden en geschorst. De eerste keer zou de Amerikaan een niet toegestaan middel gebruikt hebben tegen zijn slaapstoornis, terwijl hij vijf jaar later een te hoog testosterongehalte had. Tot groot ongenoegen van het publiek in Londen won hij, en niet de populaire Usain Bolt, zaterdagavond goud op het koningsnummer.

"Hij heeft het recht hier mee te doen, maar dit was zeker niet het perfecte draaiboek", zei Coe. Om een nieuw massaal fluitconcert een dag later tijdens het avondprogramma te voorkomen, verplaatste de IAAF de huldiging naar een veel vroeger tijdstip. Toch klonk er weer boegeroep vanaf de tribunes.