Van Oostveen: 'Dit EK was een meidenboek'

"Het was een spannende dag, op alle fronten. Het maximale werd van ons gevraagd", aldus Van Oostveen over de finale, die was uitverkocht, en in tachtig landen live werd uitgezonden. "Als je dan ziet hoe alles is verlopen, kunnen we alleen maar tevreden zijn. Dan is dit een jongensboek, of in dit geval beter gezegd een meidenboek. Tijdens het slotdiner op zaterdag hebben we veel complimenten gekregen over de kwaliteit van de organisatie van het toernooi. Dat is vooral een compliment voor onze 1850 vrijwilligers, die dat hebben gedaan voor niet meer dan een petje, een shirtje en een broodje kaas."

Ondergrens

De kaartverkoop van alle wedstrijden bij het EK komt uiteindelijk uit op ongeveer 245.000. Van Oostveen: "180.000 was de ondergrens, en 200.000 was realistisch. Natuurlijk werken de prestaties van Nederland mee. Bij het vorige EK kwam ongeveer 10 procent van alle bezoekers uit het buitenland, nu was dat bijna 40 procent. Je merkt dat dat daar dus een flinke stijgende lijn in zit, en dat de komende organisatoren daar meer mee kunnen."

Terugkijkend kon de toernooidirecteur niet direct verbeterpunten noemen. "We hebben een afgelaste wedstrijd vanwege hevige regenval, maar dat is perfect opgelost. En het volkslied van Spanje werd niet op het juiste moment ingestart. Dat was het wel", aldus Van Oostveen, die zich de voorbije weken stoorde aan de vergelijkingen die gemaakt werden met het mannenvoetbal. "Daar werd ik een beetje moe van. Vrouwenvoetbal heeft een eigen dynamiek."

Vakantie

Het EK was voor Van Oostveen de laatste klus bij de KNVB. Een jaar geleden legde hij zijn functie als bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal bij de voetbalbond neer. "Wat ik nu ga doen? Lekker vakantie vieren eerst, en daarna zien we wel."