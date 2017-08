premium

Vetter: 'Ik werd er echt doodsbang van'

Gisteren, 23:07

Anouk Vetter verbaasde zichzelf met een sterke tweede dag op de zevenkamp op de WK atletiek in Londen. Het leverde de regerend Europees kampioene een bronzen WK-medaille en een nieuw nationaal record op. "Ik had het nooit hardop gezegd, mijn doel was top vijf. Dat had ik na de eerste dag uit mijn hoofd gezet", gaf ze bij de NOS toe.