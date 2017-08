De 20-jarige Zverev pakte zijn vierde toernooizege van dit seizoen. Hij zegevierde eerder in Rome, Montpellier en München. Zverev was als vijfde geplaatst in Washington.

Hij verraste zaterdag in de halve finale de als tweede geplaatste Japanner Kei Nishikori: 6-3 6-4.