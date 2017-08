premium

Schippers: 'Dan ben ik mentaal heel erg sterk'

Gisteren, 23:53

Dafne Schippers greep na een inhaalrace zondag brons op de 100 meter bij de WK atletiek in Londen. "Ik moest van ver komen. Dat was echt wel balen, want anders had ik 'm misschien kunnen winnen", zei Schippers.