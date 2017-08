Door keihard te werken en te blijven geloven in een goede afloop, keerde ze terug op topniveau. Gisteren won de onomstreden linksback de EK-titel. "Ik heb keihard gehuild na afloop.”

In de eerste helft van de finale tegen Denemarken gingen haar gedachten weer even terug naar drie jaar geleden. "Ik kreeg een harde tik tegen hetzelfde been. Het leek alsof het been dubbelklapte en het horrorscenario schoot direct door m’n hoofd”, blikte Van Es terug. "Ik had het even heel lastig, maar gelukkig had ik de juiste mensen om me heen die de juiste dingen zeiden. In de tweede helft durfde ik er gewoon weer in te kletsen.”

Van Es, die komend seizoen voor FC Twente speelt, was gedurende het EK het kamergenootje van de beste speelster van het toernooi: Lieke Martens. Beide voetbalsters zijn al jaren vriendinnen. "Vooral de afgelopen nachten hebben we amper geslapen. We probeerden het steeds, maar het lukte gewoon niet. We waren de hele avond aan het praten over van alles. We wilden Nederland zó graag laten zien dat vrouwen kunnen voetballen. En we hebben het gewoon geflikt! Zó mooi!”