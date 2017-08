Concurrente Schippers ondanks val klaar voor 200 meter

Ze veroverde de wereldtitel, maar verloor haar balans. Het leverde haar wat verwondingen op. "Het voelt nu even niet zo goed'', zei de Amerikaanse. "Maar het heeft me vaker titels opgeleverd. Ik geef nooit op totdat we de streep gepasseerd zijn. Ik zal er staan op de 200 meter.'' Op die afstand treft ze Dafne Schippers in de rol van titelverdedigster.

Bowie zag de Olympische Spelen van Londen als 21-jarige verspringster op tv. Ze had de trials moeten missen door een blessure, maar de finale op de 200 meter deed haar de ogen openen. "Ik denk echt dat ik die vrouwen kan verslaan'', zei ze destijds.

Vijf jaar later werd ze, in hetzelfde stadion, wereldkampioen op de 100 meter en lonkt zelfs de dubbel. "Op de Amerikaanse trials heb ik vier dagen op rij gelopen. Maar ik ben blij dat we nu een paar dagen rust hebben.''