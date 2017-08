Zijn werkgever FC Porto heeft na weken onderhandelen overeenstemming bereikt over de verkoop van de oud-Feyenoorder. De 25-jarige verdediger had eerder ook een gesprek met Crystal Palace-coach Frank de Boer, maar bij Stoke City heeft hij dankzij een uitleenperiode al een vaste plek in het elftal en ligt hij goed bij de fans en de clubleiding.

FC Porto vroeg aanvankelijk 12 miljoen euro voor de Rotterdammer, die in de zomer van 2014 aan de Portugese topclub werd verkocht door Feyenoord. Omdat zijn contract volgend jaar zomer afloopt, moest Porto veel water (8 miljoen verkoopprijs) bij de port doen…