Gilbert nog twee jaar door bij Quick-Step

Gilbert (35) kende een bijzonder succesvol jaar in dienst van zijn nieuwe ploeg, zo won hij de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Ook pakte hij het eindklassement in de Driedaagse De Panne-Koksijde en won hij een rit in de Ronde van Zwitserland.

"Ik weet zeker dat ik bij Quick-Step nog grote koersen kan winnen. Het zou een droom zijn om Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op mijn erelijst te kunnen bijschrijven", zei Gilbert. "Philippe heeft alle verwachtingen waargemaakt. Hij is niet alleen belangrijk vanwege zijn prestaties maar ook een voorbeeld voor onze jonge renners", aldus Lefevere.