'Doellijntechnologie bij Feyenoord en Vitesse'

Dat meldt RTV Rijnmond. Volgens de regiozender gaat de UEFA doellijntechnologie toepassen bij de clubs die in de groepsfase van de Champions League of Europa League actief zijn.

Ajax en FC Utrecht

De KNVB zet de elektronische hulpmiddelen in bij de thuisduels in het bekertoernooi van die clubs. Mogelijk voegen Ajax en FC Utrecht zich daar nog bij, als zij in de play-offs weten af te rekenen met respectievelijk Rosenborg en Zenit Sint Petersburg.

Afgelopen seizoen werd de doellijntechnologie voor de winterstop in de Amsterdam ArenA gebruikt, en na de winterstop in De Kuip. In februari won Feyenoord de topper van PSV, mede door een doelpunt dat met het blote oog niet waarneembaar was geweest.