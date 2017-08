Thuisduel Utrecht met Zenit dag vervroegd

Omdat Ajax en FC Utrecht niet gelijktijdig hun Europese thuisduel mochten afwerken, werd er gekeken naar alternatieven voor het tweeluik met de Russen. Mogelijk zou FC Utrecht met een uitwedstrijd beginnen, maar na overleg tussen beide clubs werd er toch vastgehouden aan de wedstrijdvolgorde zoals de loting die had bepaald. Met een eerste thuiswedstrijd voor FC Utrecht dus.

Die is nu een dag vervroegd. Omdat er op woensdag 16 augustus ook Champions League-play-offs op het programma staan, begint het duel in Utrecht al om 18.00 uur, zodat de wedstrijd is afgelopen voordat er afgetrapt wordt op de andere Europese velden.

FC Utrecht opent de Eredivisie vrijdagavond met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.