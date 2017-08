Pröpper tekent voor vier seizoenen bij Brighton

Brighton betaalt 13 miljoen euro voor de vijfvoudig international van Oranje. Via bonussen kan dat bedrag oplopen naar 15 miljoen. Ook heeft PSV een doorverkooppercentage bedongen. De middenvelder had in Eindhoven nog een doorlopend contract tot medio 2020, maar kende vorig seizoen geen geweldig jaar, in tegenstelling tot zijn eerste seizoen in het Philips Stadion.

Danny Holla

"De Premier League is de grootste competitie ter wereld", zegt Pröpper op de website van zijn nieuwe club. "Het wordt een geweldige uitdaging en ik ben er klaar voor. Ik heb veel met Danny Holla, die hier in het verleden speelde, gesproken en hij was erg complimenteus over de club. Dat heeft me zeker geholpen in mijn keuze."

Via een videofilm van de club kreeg Pröpper een eerste impressie van de stad. "Niet elke club in Nederland heeft een goed stadion, en dit stadion spreekt me erg aan", aldus de 25-jarige middenvelder, die meteen liet weten wat hij wil gaan doen in Brighton. "Toen ik klein was, was Zinedine Zidane mijn idool. Ik hou ervan om in het strafschopgebied te komen en te scoren. Ik denk dat dat een van mijn krachten is en dat hoop ik hier te kunnen laten zien."