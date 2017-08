Vanwege het geweldige succes van de Oranjevrouwen, die zondagavond de Europese titel veroverden, komt Telesport VNDG met een exclusieve reportage rondom het Nederlands vrouwenelftal.

Ruim voordat de huldiging om 19.00 uur begint, zijn de eerste beelden van de succesvolle Oranjeploeg 'the day after' al te zien in de uitzending van Telesport VNDG.