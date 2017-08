De Australiër is alsnog opgenomen in de ploeg van Lotto Soudal omdat de Spanjaard Rafael Valls tijdens een val op de training een heup heeft gebroken.

Hansen fietste in 2011 de Vuelta en ontbrak sindsdien niet meer in de Tour de France, Giro en Ronde van Spanje. De 36-jarige Australiër staat nu voor zijn negentiende grote wielerronde op rij.

Hansen was vorige week nog erg teleurgesteld dat hij zijn record niet verder kon aanscherpen. "Het team verkiest andere renners boven mij. Ik ben niet blij met deze beslissing. Het is moeilijk te aanvaarden. Het is niet de manier waarop ik mijn reeks graag beëindig. Maar ik moet dit respecteren."