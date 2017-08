Totdat ze aan de start stond van het laatste onderdeel, de 800 meter. "Ik had in de pauze berichten gelezen op Facebook en begreep hoe het leefde in Nederland. Dat greep me aan. Ik wilde het waarmaken voor de mensen, die rekenden erop dat ik die medaille zou pakken’’, vertelde ze.

Het bezorgde haar bijna een paniekaanval. "Ik stond er dankzij mijn 58,41 meter bij het speerwerpen zo goed voor, ik kon het brons alleen maar verliezen. Ook die gedachte was doodeng. Ik keek tijdens het lopen alleen maar naar de voeten voor me en ik geloofde het pas toen mijn naam als nummer drie op het scorebord verscheen.’’