De middenvelder, die vertrekt naar Brighton & Hove Albion, won één landstitel met de Eindhovenaren, maar kon afgelopen week niet voorkomen dat de club voor het eerst in 43 jaar naast Europees voetbal greep.

Foto: ANP

"Het is toch jammer dat we geen Europees voetbal hebben gehaald. Uiteindelijk is het een teleurstellend einde zo", aldus Pröpper in gesprek met FOX Sports.

"Ik hoop dat het een incident was. Hopelijk kunnen ze nu vooruit kijken, zodat het toch een mooi seizoen kan worden met als resultaat het kampioenschap."

De vijfvoudig international van Oranje vertrekt voor ongeveer 13 miljoen euro naar The Seagulls, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Premier League. Pröpper won voor zijn overstap advies in bij Danny Holla.