De 24-jarige verdediger van Club Brugge was volgens de clubleiding niet fit genoeg om te spelen, terwijl er op voorhand niets bekend was over een blessure. Zelf spreekt de voormalig Ajacied dan ook tegen dat hij niet in actie kon komen. En hij heeft bewijs.

Denswil plaatste maandag op Instagram een video waarin hij een zware autoband optilt en wegduwt. Tot slot toont hij nog even zijn bokskwaliteiten. "Volgens mij ben ik gewoon fit", stelde hij met een knipoog.

Tijdens de eerste drie duels van het nieuwe seizoen stond Denswil, die eerder deze transferperiode nog in verband werd gebracht met Hamburger SV, negentig minuten op het veld bij Brugge.

In het eerste duel van het Champions League-tweeluik met Istanbul Basaksehir (3-3) maakte hij zelfs twee goals. Het was echter niet goed genoeg voor een plek in de play-offs. De tweede wedstrijd werd met 2-0 verloren. Brugge won de eerste competitiewedstrijd met 0-4 van KSC Lokeren.