De regerend olympisch kampioene en wereldrecordhoudster behaalde in Londen het goud met een afstand van 77,90.

De concurrentie had daarmee het nakijken. De Chinese Zheng Wang pakte zilver met 75,98 en Wlodarczyks landgenote Malwina Kopron het brons met 74,76.

Wlodarczyk was eerder wereldkampioene in 2009 en 2015. Ze is praktisch onverslaanbaar en boekte in het Olympisch Stadion haar 41e zege op rij.