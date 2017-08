Hassan totaal van slag

De Nederlandse kwam in Londen niet verder dan de vijfde plaats. "Ik weet het niet, ik weet het niet'', zei ze voor de camera's van de NOS.

Had ze te vroeg aangezet? "Ik weet het niet'', riep ze opnieuw, bijna wanhopig. "Ik voelde me goed, wist dat het kon, en had ook vertrouwen. Maar het lukte niet.''

De topfavoriete liep de eerste twee ronden achteraan, om vervolgens met een noodgang naar de eerste plaats op te rukken. Als koploopster ging de 24-jarige Arnhemse de slotronde in, maar toen ging het mis.