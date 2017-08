"Het was niet het beste vaarwel. We hadden graag gezien dat de gang van zaken wat helderder was geweest", aldus de preses in een officiële verklaring op de website van de Blaugranas.

Bartomeu vindt bovendien dat de megatransfer (222 miljoen euro) slecht is voor het voetbal. "We hebben alle details van de overgang bewust naar de UEFA gestuurd. We zijn tegen de kunstmatige inflatie op de voetbalmarkt en willen het voetbal beschermen en duurzaam maken."

Foto: EPA

De voorzitter vindt het een goede zaak dat de Braziliaan uiteindelijk vertrokken is. "Neymar heeft vier jaar lang een rol gespeeld in de successen van de club, maar nu is hij onderdeel van onze geschiedenis. Alles heeft een limiet en geen enkele speler is groter dan Barça. Niets of niemand gaat boven het clubbelang."

Bartomeu stelt zich geen moment zorgen te hebben gemaakt. "We zijn altijd kalm gebleven toen duidelijk werd dat Neymar wilde vertrekken. Barça zou altijd profiteren. Als hij zou blijven, zouden we een exceptioneel goede speler behouden en als hij zou vertrekken, zouden we een berg met geld ontvangen. En dat zou ons in staat stellen om nieuwe en goede spelers aan te trekken. Wat we nu gaan doen met 222 miljoen euro? Dat vraagt iedereen. Wij zullen er voorzichtig mee omspringen. We willen er verantwoordelijk mee omgaan."