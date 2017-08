Atleten geveld door voedselvergiftiging

Onduidelijk is nog of Makwala dinsdagavond mag lopen in de finale van de 400 meter. Normaliter mag een atleet niet starten als hij zich heeft teruggetrokken uit een ander nummer, maar omdat hij de series op de 200 meter miste op medisch advies zou hij indien fit wel mogen starten. "Laten we hopen dat ze me toestaan de finale morgen te lopen'', schreef Makwala maandag op Facebook.

De Ierse atleet Thomas Barr is eveneens getroffen en moest de halve finale 400 meter horden aan zich voorbij laten gaan.