Mourinho: als Bale weg mag, dan wil ik hem halen

In aanloop naar het onderlinge duel om de Europese Super Cup, dat dinsdagavond op het programma staat, liet Mourinho zich uit over Bale. "Als hij tegen ons speelt, is dat een duidelijk signaal dat hij daar blijft", citeert de BBC de Portugese manager. "Dan zullen ze niet aan een transfer denken. Maar als hij niet in de plannen van de club voor komt en een speler als Bale op weg is naar de vertrekhal, dan wacht ik hem aan de andere kant op."

United zal in dat geval diep in de buidel moeten tasten voor Bale, die in 2013 nog voor 100 miljoen overstapte van Tottenham Hotspur naar Real. Bale tekende afgelopen oktober nog een nieuw contract, dat hem tot 2022 in Madrid houdt.