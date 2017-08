Henry verwacht veel van Lacazette bij Arsenal

Lacazette moet in de spits concurreren met Olivier Giroud. Henry vindt het een goede zaak dat Arsenal twee verschillende typen spitsen in huis heeft. "Het is wel ironisch om te bedenken dat Giroud bij de Franse nationale ploeg de nummer één spits is en Lacazette op de bank zit. Bij Arsenal zal het waarschijnlijk andersom zijn", vertelt de Arsenal-clublegende aan Sky Sports. "Ik weet niet of dat ooit is voorgekomen in de historie van het voetbal!"

"Lacazette heeft het in de Franse competitie heel goed gedaan. Mensen zeggen dat de Premier League een ander soort competitie is, maar bij Arsenal komt hij ook met betere spelers te werken. Met alle respect voor Lyon", aldus Henry. "Ik denk dat hij een goed seizoen zal draaien. Ik ben een groot fan van hem en zie hem al jaren aan het werk in Frankrijk en bij de jeugdploegen. Hij is altijd een groot talent geweest."