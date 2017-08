Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Pernille Harder (l.) in duel met Kika van Es

Voetbalsters Oranje weer tegen Denemarken

40 min geleden ANP

De Nederlandse voetbalsters spelen in voorbereiding op de kwalificatiereeks voor het WK van 2019 een oefenwedstrijd tegen Denemarken. De herhaling van de door Oranje gewonnen EK-finale is op 15 september in het Deense Horsens.