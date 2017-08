De 19-jarige snelle rechtsbuiten werd deze zomer door de club van Pep Guardiola overgenomen van Santos Laguna.

Foto: @FCGroningen

Mocht Antuna na de verhuurperiode verkocht worden dan deelt FC Groningen mee in de winst. De noorderlingen hebben bij City een doorverkooppercentage bedongen.

Ook NAC huurt dit seizoen enkele spelers van Manchester City. In totaal zes: James Horsfield, Angelino, Paolo Fernandes, Thierry Ambrose, Pablo Mari en Manu Garcia. FC Twente beschikt tijdelijk over Isaac Buckley-Ricketts, die van The Citizens wordt geleend.