Zo pakte de Limburger van Sunweb tijdens de 9 kilometer lange race tegen de klok 23 seconden op Greg Van Avermaet van BMC, misschien wel zijn grootste concurrent.

"Dat is wel veel. En heel mooi ook", reageerde Dumoulin toen hij tijdens het uitrijden geconfronteerd werd met zijn tijdwinst op de Belg. Toch weet de Giro-winnaar dat zijn voorsprong ook een nadeel met zich meebrengt.

"Aan de ene kant is het fijn, maar aan de andere kant word ik nu in de verdediging gedrukt. Iedereen gaat naar mij kijken als er iemand wegrijdt. Dat is lastig. Ik heb de afgelopen jaren vaker in deze positie gezeten tijdens deze wedstrijd en het maakt het koersen wat moeilijker."