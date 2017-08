Telesport Kuyt: 'Feyenoord heeft goede zaken gedaan'

14 min geleden

In Telesport Vandaag: Dirk Kuyt praat over zijn toekomst en blikt vooruit op het seizoen van Feyenoord, José Mourinho en Zinedine Zidane bespreken het duel tussen ManUtd en Real Madrid om de Supercup en tot slot een interview met Tom Dumoulin, die prima zaken deed in de BinckBank Tour.