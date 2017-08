Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

De Ronde van Italië begint in Israël

'Ronde van Italië start in 2018 in Israël'

De start van De Ronde van Italië gaat in 2018 begint in Israël. De Belgische sportzender Sporza meldt dat de voorzitter van de Israëlische wielerbond het nieuws heeft bevestigd. RCS, de organisator van de Giro d'Italia, heeft zelf nog geen mededelingen over de 'Grande Partenza' gedaan.